Петербургский омбудсмен просит сотрудников полиции не брать отпечатки пальцев у задержанных

Для этого он обратился к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину.

В четверг, 27 мая, уполномоченный по правам человека Александр Шишлов попросил городскую полицию не брать отныне отпечатки пальцев у задержанных. Для этого он обратился к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину.

Так, после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля этого года Шишлову неоднократно поступали жалобы от задержанных на сотрудников полиции. Они не понимали необходимость фотографировать каждого задержанного и брать у них отпечатки пальцев.

В обращении Шишлов отметил, что для подобных мер нужны весомые основания. Он добавил, что сотрудники полиции имеют право фотографировать граждан и брать у них отпечатки пальцев, если они арестованы или обвиняемые в преступлении.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали хакеров за кражу денег с банковских счетов граждан.

Фото: ombudsmanspb.ru