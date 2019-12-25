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Петербургский омбудсмен просит сотрудников полиции не брать отпечатки пальцев у задержанных
Сегодня, 21:54
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Петербургский омбудсмен просит сотрудников полиции не брать отпечатки пальцев у задержанных

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Для этого он обратился к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину.

В четверг, 27 мая, уполномоченный по правам человека Александр Шишлов попросил городскую полицию не брать отныне отпечатки пальцев у задержанных. Для этого он обратился к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину.

Так, после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля этого года Шишлову неоднократно поступали жалобы от задержанных на сотрудников полиции. Они не понимали необходимость фотографировать каждого задержанного и брать у них отпечатки пальцев. 

В обращении Шишлов отметил, что для подобных мер нужны весомые основания. Он добавил, что сотрудники полиции имеют право фотографировать граждан и брать у них отпечатки пальцев, если они арестованы или обвиняемые в преступлении. 

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали хакеров за кражу денег с банковских счетов граждан.

Фото: ombudsmanspb.ru

 

Теги: александр шишлов, отпечатки пальцев, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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