Петербургский оборонный завод перешел на четырехдневную рабочую неделю

В перспективе – снижение зарплаты сотрудникам на 20%.

В Петербурге рабочих завода "Техприбор" с 1 июня перевели на четырехдневную рабочую неделю, сообщила Фонтанка. Также в перспективе сотрудникам могут сократить заработные платы на 20%. Руководство копании уверяет, что это временная трудность. Главной причиной таких изменений называют снижение объема заказов.

Инженерно-технических работников и менеджмент перевели на четыре дня работы в неделю еще в начале мая. Сейчас очередь дошла до остальных рабочих и специалистов. Их попросили написать заявление с просьбой добровольно перевести себя на сокращенную неделю.

Завод "Техприбор" выпускает электронику для военно-воздушных сил.

Фото: Pixabay.