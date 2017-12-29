Петербургский метрополитен рассказал об истории станции-призрака "Дачное"

Станция была открыта 1 июня 1966 года и проработала 11 лет.

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали об истории станции-призрака "Дачное". В частности, они поведали, как она появилась, и почему ее закрыли. Информация опубликована в Telegram-канале "Метро. Повседневность".

Напомним, станция "Дачное" открылась в подземке Северной столицы 1 июня 1966 года и проработала 11 лет. Ее закрытие было закономерным решением, так как станция изначально строилась как временная. Она представляла собой обычную железнодорожную платформу с навесом и стала первой станцией открытого типа.

Создавалась "Дачное" ради удобства горожан. Тогда Кировский район Петербурга активно застраивался, и местные жители с трудом могли добраться до своих домов.

5 октября 1977 года "Дачное" закрылась, взамен ее открылись станции "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов".

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Фото: Википедия / Остатки платформы станции "Дачное". 26 марта 2007 года