В петербургской подземке рассказали, зачем в перегонах нужны светофоры

Цвет светофора, а также то, как он горит, имеет большое значение для машинистов.

Сотрудники петербургской подземки рассказали, для чего в перегонах стоят светофоры. На вопрос подписчиков специалисты ответили в своем Telegram-канале "Метро. Повседневность".

Отмечается, что цвет светофора, а также то, как он горит, имеет большое значение для машинистов. Вместо привычных пешеходам красных, желтых и зеленых огней в тоннеле могут гореть синие и лунно-белые. Если машинист во время движения увидит перед собой светофор с двумя горящими желтыми огнями, то он должен будет сбавить скорость до 35 км/ч. Сигналов в подземке очень много и если пропустить хоть один, то может произойти, например, столкновение.

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