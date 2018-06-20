Петербургский метрополитен получит более 2,5 млрд рублей из городского бюджета

Эти деньги пойдут на погашение кредита и оснащение станций видеонаблюдением.

Петербургский метрополитен получит 2 млрд 597 млн 487 тысяч рублей из городского бюджета. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Эти деньги помогут метрополитену погасить кредит, который брался на приобретение новых вагонов. Составы появились на Невско-Василеостровской линии перед проведением ЧМ по футболу 2018.

Кроме того, за счет выделенных средств будут выполнены работы по модернизации системы управления эскалаторами на станции "Улица Дыбенко". Деньги также направят на оснащение ряда объектов метро автоматизированными системами диспетчерского управления и системами интеллектуального видеонаблюдения. Камеры появятся на станциях "Черная речка", "Пионерская", "Садовая" и "Спортивная". Сейчас такими системами оснащены 38 станций петербургского метро.

Ранее мы писали, что Петербург и Москву может связать высокоскоростное метро.

Фото: Piter.TV