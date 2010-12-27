Петербургский метрополитен показал на фото новый состав

Поезд начнет курсировать по красной ветке в ближайшее время.

Петербургский метрополитен опубликовал на своей странице в Instagram фотографию нового состава, который введут в эксплуатацию в этом году.

Поезд начнет курсировать по красной ветке в ближайшее время. Сейчас его готовят к эксплуатации.

В подземке уточнили, что поезд модели 81-722.1 с бортовым номером 22051 — 22052 станет последним в этой серии, который введут в эксплуатацию в этом году. В следующем году на линиях метро Петербурга появятся еще семь таких составов.

Ранее мы писали, что жетоны в петербургском метрополитене подорожают до 60 рублей.

Фото: Instagram / metrospbphoto