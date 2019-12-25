Петербургский марафонец финишировал во Владивостоке

Петербуржец бежит уже больше года.

В понедельник, 12 апреля, во Владивосток прибежал марафонец из Петербурга, который бежит уже больше года. За это время он пробежал больше 20 регионов. Об этом сообщили "Невские новости".

Легкоатлет стартовал из Петербурга в январе 2020 года, на данный момент позади него более 10 тысяч километров. Марафонец заявил, что идея пришла из-за желания по-другому мыслить, а во время бега ему думается лучше.

Спортсмен отметил, что не брал с собой никакого снаряжения: должен был добежать до ночлега. А вот кроссовок сменил немало – шесть пар.

Из Владивостока он направится прямиком домой.

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