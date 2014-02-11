Лыжник выиграл на дистанции в 50 км свободным стилем.

Российский спортсмен Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона. Соревнование состоялось в Ханты-Мансийске. Лыжник стал лидером на дистанции в 50 км свободным стилем. Вторым к финишу пришел Рауль Шакирзянов, третьим - Никита Поршнев.

Напомним, что Большунову 24 года. В сезоне 2020-2021 годов он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира, а также выиграл престижную многодневку "Тур де Ски". Россиянин отметился первой золотой медалью в рамках чемпионата мира за скиатлон. На российском чемпионате в Тюмени он получил четыре золотые медали (победил в спринтерской гонке, скиатлоне, командном спринте и эстафете).

Напомним, что Югорский лыжный марафон ежегодно собирает порядка четырех тысяч российских и зарубежных гостей и участников. В соревновании принимают олимпийские чемпионы. В 2019 году турнир побил рекорд одновременного массового старта на забеге в 50 км. В прошлом году мероприятие не проводилось из-за введенных ограничений из-за пандемии.

Лыжник Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира.

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