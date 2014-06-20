Лыжник Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира

Второе и третье место получили норвежские спортсмены.

Российский спортсмен Александр Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира. Речь идет о лыжной гонке на 15 километров, которая проводилась в швейцарском городе Энгадин. Лыжник смог преодолеть дистанцию за 34 минуты и 7,1 секунды.

Второе место занял норвежский представитель Йоханнес Клебо. Неделю назад он завел палку россиянина во время финиша соревнования в немецком городе Оберстдорф. Еще один норвержец Пол Голберг получил бронзу.

Напомним, что шестым в соревновании финишировал еще один наш соотечественник Артем Мальцев. Алексей Червоткин пришел к финишу десятым, Иван Якимушкин — 25-м, Евгений Белов — 27-м, Илья Порошкин — 32-м, Илья Семиков — 34-м. Спортсмен Андрей Мельниченко прибежал 64-м.

Российская команда заняла 2 место в эстафете на чемпионате мира.

Фото и видео: Telegram/LifeShot