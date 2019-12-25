Петербургский кот Ахилл проплыл по Неве под Алыми парусами

Фотосессия была приурочена к выпускному вечеру школьников.

В пятницу, 3 июля, эрмитажный кот Ахилл проплыл по Неве под Алыми парусами. В Instagram-аккаунте пушистого предсказателя появилась фотографии с путешествия на миниатюрном корабле.

Фотосессия была приурочена к выпускному вечеру школьников. В описании к фотографиям путешественник отметил, что "вернулся из парусного похода к родным берегам" и открыл открыл купальный сезон.

Ранее мы писали, что эрмитажный кот-предсказатель Ахилл поздравил петербуржцев с Днем Победы.

Фото: www.instagram.com/achillcat