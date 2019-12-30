Петербургский избирком собирается назначить довыборы в ЗакС

Третья попытка должна стать решающей.

По информации "Фонтанки.ру", избирательная комиссия планирует провести внеплановое заседание 26 января. По всей видимости, на заседании рассмотрят вопрос о довыборах в ЗакС по одномандатному округу №21, включающему муниципалитеты "Звездное", "Гагаринское" и "Купчино".

Воскресенье — последний день, когда можно назначить довыборы на 26 апреля. До этого комиссия уже дважды пыталась начать избирательную кампанию. Так, заседание, назначенное на 23 января, отменили из-за недовольства ЦИК: в Кремле рассматривали 26 апреля в качестве одной из дат для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Таким образом, довыборы по закону должны пройти до июня 2020 года. Депутат-единоросс Павел Зеленков, который представлял жителей округа №21 в Заксобрании раньше, умер летом прошлого года.

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