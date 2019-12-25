Лидер партии "Родина" просит губернатора Петербурга вернуться из отпуска для контроля нарушений на предстоящих выборах

Алексей Журавлев возмутился "катастрофическому количеству нарушений выборного законодательства в Санкт-Петербурге".

В Телеграм-канале партии "Родина" появилось обращение лидера политсилы Алексея Журавлева, в котором он просит губернатора Петербурга взять на личный контроль ситуацию с поддельными подписями за некоторые партии.

Как это ни печально, в Санкт-Петербурге продолжается кампания по дискредитации осенних выборов. Все больше сведений о новых и новых фактах нарушений. Даже спикер регионального Заксобрания уже признает, что подписи за некоторые партии открыто "рисуют"!" заявил Алексей Журавлев

Он сообщил, что в связи с этим вынужден обратиться напрямую к губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову с просьбой срочно вернуться из отпуска и взять ситуацию под личный контроль.

Еще есть время и возможности, чтобы остановить тотальную фальсификацию выборов 19 сентября, защитить избирательные права граждан и спасти репутацию властей Северной столицы! отметил Журавлев

Напомним, выборы в петербургское Законодательное Собрание состоятся в единый день голосования 19 сентября. Накануне региональное отделение партии "Родина" сообщило о том, что все кандидаты подали необходимые документы в территориальные избирательные комиссии.

Ранее мы писали, что Горизбирком отклонил жалобу снятой с выборов Ирины Фатьяновой, а дочь председателя ЗакСа стала кандидатом в депутаты Петербурга.

Фото: Piter.TV