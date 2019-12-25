Лидер партии "Родина" просит губернатора Петербурга вернуться из отпуска для контроля нарушений на предстоящих выборах

В Телеграм-канале партии "Родина" появилось обращение лидера политсилы Алексея Журавлева, в котором он просит губернатора Петербурга взять на личный контроль ситуацию с поддельными подписями за некоторые партии.
Как это ни печально, в Санкт-Петербурге продолжается кампания по дискредитации осенних выборов. Все больше сведений о новых и новых фактах нарушений. Даже спикер регионального Заксобрания уже признает, что подписи за некоторые партии открыто "рисуют"!"
заявил Алексей Журавлев
Он сообщил, что в связи с этим вынужден обратиться напрямую к губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову с просьбой срочно вернуться из отпуска и взять ситуацию под личный контроль.
Еще есть время и возможности, чтобы остановить тотальную фальсификацию выборов 19 сентября, защитить избирательные права граждан и спасти репутацию властей Северной столицы!
отметил Журавлев
Напомним, выборы в петербургское Законодательное Собрание состоятся в единый день голосования 19 сентября. Накануне региональное отделение партии "Родина" сообщило о том, что все кандидаты подали необходимые документы в территориальные избирательные комиссии.
Ранее мы писали, что Горизбирком отклонил жалобу снятой с выборов Ирины Фатьяновой, а дочь председателя ЗакСа стала кандидатом в депутаты Петербурга.
Фото: Piter.TV
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