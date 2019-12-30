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Петербургский холдинг планирует стать лидером на рынке лабораторных реагентов
Сегодня, 15:43
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IRINA_CHALKINA

Петербургский холдинг планирует стать лидером на рынке лабораторных реагентов

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Компания намерена оптом поставлять реагенты для лабораторных исследований в области иммунохимии.

В среду, 15 января, стало известно о том, что Петербургский холдинг планирует стать лидером на рынке лабораторных реагентов. Об этом сообщает РБК. 

Фармацевтический холдинг "БСС" уже открыл специальное направление "БСС-Лаб". Компания намерена реализовать с помощью этого направления оптовые поставки не только реагентов для лабораторных исследований в области иммунохимии, биохимии, гематологии, гемостаза, анализа мочи, но и  реагенты и средства для микробиологических лабораторий.

По словам экспертов, в настоящее время потребность в подобных реагентах растет.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты отменили себе следующее заседание.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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