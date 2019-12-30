Компания намерена оптом поставлять реагенты для лабораторных исследований в области иммунохимии.

В среду, 15 января, стало известно о том, что Петербургский холдинг планирует стать лидером на рынке лабораторных реагентов. Об этом сообщает РБК.

Фармацевтический холдинг "БСС" уже открыл специальное направление "БСС-Лаб". Компания намерена реализовать с помощью этого направления оптовые поставки не только реагентов для лабораторных исследований в области иммунохимии, биохимии, гематологии, гемостаза, анализа мочи, но и реагенты и средства для микробиологических лабораторий.

По словам экспертов, в настоящее время потребность в подобных реагентах растет.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты отменили себе следующее заседание.

Фото:Piter.TV