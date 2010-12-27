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Петербургский суд оставил под домашним арестом главу стройкомпании "Город" до лета
Сегодня, 15:00
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lesjasap
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Петербургский суд оставил под домашним арестом главу стройкомпании "Город" до лета

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Руслан Ванчугов отсидится в квартире до 2 июня.

Бывший владелец и руководитель нескольких предприятий проекта ГК “Город” Руслан Ванчугов останется под домашним арестом до 2 июня включительно. Такое решение вынес Городской суд Санкт-Петербурга. На заседании обвиняемый просил представителя закона не удовлетворять ходатайство следователя о продлении срока изоляции. Однако, судья принял противоположное решение.

Напомним, что должностное лицо обвиняют в хищении крупной суммы денег, которая принадлежала дольщикам. Вместе с братом  Максимом Ванчуговым (экс-совладелец компании) петербуржец присвоил себе чужие деньги, а также незаконно завладел правами на квартиры. Изначально сумма награбленного превышала два миллиарда рублей. В ходе проведения расследования, похищенные средства сократились до 1,2 миллиардов. 

В результате мошенничества руководителей предприятия “Город” жертвами стали дольщики жилых комплексов “Прибалтийский”, “Ленинский парк” и “Морская звезда”.
 

Теги: город , городской суд , дольщики , жилой комплекс , мошенничество , строительная компания
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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