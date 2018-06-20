Петербургский гид проводит "бегущие экскурсии" по центру города

Идея проекта появилась в 2014 году, когда Андрей Ефимов решил участвовать в "Московском марафоне".

Историк и гид Андрей Ефимов проводит "бегущие экскурсии" по Северной столице. Piter.TV решил пробежаться вместе с необычным экскурсоводом.

Идея проекта родилась у Андрея в 2014 году, когда он решил участвовать в "Московском марафоне". В апреле 2017-го он провел первую бегущую экскурсию по Петербургу. Со временем, о его занятии узнавали все больше петербуржцев. Сейчас Андрей Ефимов собирает группы до 50 человек.

Первый маршрут по Петербургу равен 5 километрам: экскурсанты бегут от Летнего сада до Невского проспекта, вдоль Фонтанки и Мойки и обратно до Летнего сада. Второй маршрут - сложнее. Туристы стартуют с Дворцовой площади и бегут 9 километров. На главной площади Андрей всегда рассказывает об Александровской колонне. Оказывается, знаменитое сооружение держится только за счет собственного веса. Во время экскурсий Андрей проводит интересные аналогии между петровской Россией и современностью.

Андрей Ефимов работает не только в Петербурге. Бегущую экскурсию также можно встретить в Новгороде и Выборге. В дальнейшем Андрей планирует устраивать забеги в городах Ленобласти, а также в Петрозаводске и Пскове.