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Фотограф запечатлел беременную мышку, интересующуюся грибом, на Елагином острове
Сегодня, 10:21
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Фотограф запечатлел беременную мышку, интересующуюся грибом, на Елагином острове

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Недавно фотограф запечатлел стаю свиристелей.

Накануне, 23 февраля, петербургский фотограф Антон Кубышкин запечатлел на Елагином острове желтогорлую мышь (Apodemus flavicollis), которая проявила интерес к грибу.

Это уже второй вид, который проявил интерес к грибу. Интерес скорее познавательный: понюхать, посмотреть. Кушать мышь гриб не стала. Меня удивил её животик. Похоже мышка уже на сроке и скоро будет пополнение потомства. А дальше нянчится с малышами и всё вот это.

написал фотограф в сообществе "Грибы и грибники СПб" в соцсетях

Фото: Антон Кубышкин / Вконтакте

Теги: грибы и грибники, петербург, фотограф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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