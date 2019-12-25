Фотограф запечатлел беременную мышку, интересующуюся грибом, на Елагином острове

Накануне, 23 февраля, петербургский фотограф Антон Кубышкин запечатлел на Елагином острове желтогорлую мышь (Apodemus flavicollis), которая проявила интерес к грибу.

Это уже второй вид, который проявил интерес к грибу. Интерес скорее познавательный: понюхать, посмотреть. Кушать мышь гриб не стала. Меня удивил её животик. Похоже мышка уже на сроке и скоро будет пополнение потомства. А дальше нянчится с малышами и всё вот это.

написал фотограф в сообществе "Грибы и грибники СПб" в соцсетях