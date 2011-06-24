Петербургский фигурист Гуменник выйдет на турнир в Пекине под вторым номером

Россию будут представлять двое спортсменов: кроме Гуменника, в квалификацию попала Аделия Петросян под руководством тренера Этери Тутберидзе.

Фигурист из Санкт-Петербурга Пётр Гуменник выступит под вторым порядковым номером в короткой программе отборочного турнира Олимпийских игр 2026 года, сообщает агентство ТАСС.

Порядок жеребьёвки определялся международными рейтинговыми позициями спортсменов: чем выше занимаемое место, тем позже участник выходил на лёд. Перед началом соревнований Гуменнику пришлось пропустить одну из тренировок, поскольку прибытие в столицу Китая состоялось позднее намеченного срока.

Соревнование состоится с 19 по 21 сентября в Пекине. Россию будут представлять двое спортсменов: кроме Гуменника, в квалификацию попала Аделия Петросян под руководством тренера Этери Тутберидзе. Мужчины проведут короткую программу 20 сентября, соревнования начнутся в 05:00 утра по московскому времени.

Российский фигуристам предстоит выступить на соревнованиях в нейтральном статусе. Чтобы пробиться на главную спортивную арену мира, спортсменам необходимо занять места в первой пятёрке итогового протокола.

Фото: пресс-служба РОО "Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга"