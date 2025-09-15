Прима-балерина Михайловского театра объяснила, чем петербургский балет отличается от московского

Отзываясь о своём педагоге Николае Цискаридзе, Воронцова охарактеризовала его как требовательного учителя, остро реагирующего на любые проявления небрежности и лени учеников.

Анжелина Воронцова, заслуженная артистка России и прима-балерина Михайловского театра, рассказала "Петербургскому дневнику" в интервью о пути к осуществлению детской мечты и влиянии учителей на её карьеру, а также высказала своё мнение о различиях между петербургским и московским балетом.

Воронцова вспомнила, что в пятилетнем возрасте мечтала стать балериной и посещала занятия по хореографии. Ей легко удавалось осваивать элементы танца, однако через год занятий ей стало скучно. Узнав о занятиях по художественной гимнастике, куда приглашала подруга, она решила попробовать себя там. Оказавшись в спортивном зале, девушка была очарована зрелищем летающих лент и булав, воспринимая это как волшебство. Вскоре гимнастика стала главным увлечением, и в десять лет Анжелину признали кандидатом в мастера спорта. Участие в соревнованиях приносило успех, и наивысшим достижением стала бронза чемпионата России в номинации "обруч". Затем последовало приглашение на сборы в Новогорске, где сконцентрировались лучшие спортсмены страны. Именно тогда Воронцова осознала, что дальнейшее занятие гимнастикой утомительно, и вернулась к мечте детства – балету.

Воронцова подчеркнула, что её родители не оказывали давление, а наоборот, поддерживали стремление дочери трудиться без перерывов и выходных. Хотя нагрузки были серьёзными, девочка испытывала удовольствие от процесса.

Она также заметила, что изначально не чувствовала сильного стремления выступать на театральной сцене. Некоторые коллеги рассказывали о своей любви к театру с раннего возраста, считая атмосферу сцены волшебной и готовой принять их в любом амплуа. Сама же Воронцова считала, что судьба сложилась естественным образом, исходя из способностей и жизненных обстоятельств. Возможно, если бы не балет, её будущее могло быть связано с иностранным языком, которым она увлеклась, будучи ученицей школы с углублённым изучением французского.

Особое влияние на судьбу Воронцовой оказали педагоги Екатерина Максимова и Владимир Васильев. Участвуя в конкурсе "Арабеск" в Перми, Анжелина встретила Максима и Васильева, возглавлявших жюри конкурса. Их рекомендация продолжить обучение в Москве была важным моментом в её профессиональной судьбе. Позже, попав в труппу Большого театра, Анжелина столкнулась с отсутствием Екатерины Максимовой, а её дальнейшую карьеру продолжил формировать известный танцовщик Николай Цискаридзе.

Отзываясь о своём педагоге Николае Цискаридзе, Воронцова охарактеризовала его как требовательного учителя, остро реагирующего на любые проявления небрежности и лени учеников. Цискаридзе рассчитывал, что ученики быстро усваивают материал, и болезненно реагировал на необходимость многократного объяснения одних и тех же вещей. По словам Воронцовой, у них не возникало проблем взаимопонимания, так как она мгновенно исполняла его рекомендации. Особое значение имело совпадение творческих взглядов, которое позволило им создавать яркие сценические образы. Со временем отношения приобрели оттенок взаимного уважения и заботы.

Воронцова также выразила своё мнение о знаменитых словах балетмейстера Джорджа Баланчина, называющего балет миром женщин, где мужчины выступают лишь почётными гостями. По её мнению, Баланчин любил женскую природу и прелесть женского тела, отражая это в своих спектаклях. Мужчинам выделялись второстепенные роли, хотя Юрий Григорович внёс важные перемены, подняв значимость мужских партий в балетах ("Спартак"). Анжелина добавила, что всё же балет – это царство женщин, однако существуют выдающиеся танцоры-мужчины, такие как Рудольф Нуриев, Михаил Барышников и Николай Цискаридзе, чьё искусство выходит за рамки обычных стандартов.

