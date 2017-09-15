Депутат ЗакСа предлагает запретить iPhone в ответ на западные санкции

Парламентарий законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предлагает запретить iPhone для госслужащих. Депутат видит в этом ответ на западные санкции.

Депутат Законодательного собрания Северной столицы Алексей Цивилев предложил запретить iPhone. Правда, не для всех россиян, а только для госслужащих. Парламентарий отправил обращение начальнику ФСБ РФ Александру Бортникову. Он заметил, что чиновникам некоторых государственных структур и работникам военно-промышленного комплекса нужно запретить пользоваться продукцией й Apple в служебных целях. В частности, это должно коснуться, по мнению Цивилева, тех, кто имеет доступ к государственной тайне.

"Я считаю, что нам необходимо ввести меры в ответ на очередные западные санкции, потому что они уже наносят удар по российским технологиям, на которые, кстати достаточно большой спрос в том числе и в США" - говорит Алексей Цивилев.

Депутат имеет ввиду введение ограничений на использование продуктов "Лаборотории Касперского" государственными аппаратами и агентствами. Так как Министерство внутренней безопасности США опасается, что российское ПО открывает доступ к технике американских властей для России.

Видео: Youtube / Apple