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Депутат из Ленобласти предложил Мединскому создать оперу по мотивам ЧМ - 2018
Сегодня, 11:13
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alexandra08
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Депутат из Ленобласти предложил Мединскому создать оперу по мотивам ЧМ - 2018

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По мнению парламентария, мундиаль необходимо увековечить в памяти современников.

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил создать оперу по мотивам ЧМ - 2018. С подобной инициативой он обратился к министру культуры Владимиру Мединскому.

По мнению парламентария, мундиаль необходимо увековечить в памяти современников.

Балет и опера  - сильные стороны отечественной культуры, которые считаются неформальными визитными карточками России. Вероятно, удачным решением для сохранения памяти о чемпионате стало бы увековечивание его в музыке и танце. Прошу вас рассмотреть возможность размещения государственного заказа на создание оперного и балетного произведения с целью последующего его исполнения на сценах российских театров.

Цитирует Владимира Петрова "РИА Новости".

Отметим, что во вторник, 24 июля, Госдума рассмотрит закон о безвизовом въезде в страну до конца 2018 года футбольных фанатов, получивших паспорт болельщика. Ранее сообщалось, что на ЧМ аэропорт "Пулково" обслужил 2,2 млн пассажиров.

Фото: Piter.TV

 

Теги: балет по мотивам чм по футболу , депутат ленобласти , чм 2018 , чм по футболу
Категории: Новости СПб

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