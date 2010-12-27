Депутат из Ленобласти предложил Мединскому создать оперу по мотивам ЧМ - 2018

По мнению парламентария, мундиаль необходимо увековечить в памяти современников.

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил создать оперу по мотивам ЧМ - 2018. С подобной инициативой он обратился к министру культуры Владимиру Мединскому.

По мнению парламентария, мундиаль необходимо увековечить в памяти современников.

Балет и опера - сильные стороны отечественной культуры, которые считаются неформальными визитными карточками России. Вероятно, удачным решением для сохранения памяти о чемпионате стало бы увековечивание его в музыке и танце. Прошу вас рассмотреть возможность размещения государственного заказа на создание оперного и балетного произведения с целью последующего его исполнения на сценах российских театров. Цитирует Владимира Петрова "РИА Новости".

Отметим, что во вторник, 24 июля, Госдума рассмотрит закон о безвизовом въезде в страну до конца 2018 года футбольных фанатов, получивших паспорт болельщика. Ранее сообщалось, что на ЧМ аэропорт "Пулково" обслужил 2,2 млн пассажиров.

Фото: Piter.TV