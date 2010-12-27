На ЧМ аэропорт "Пулково" обслужил 2,2 млн пассажиров

Пик пришелся на 11 июня.

За время проведения Чемпионата мира по футболу аэропорт "Пулково" обслужил 2,2 миллиона пассажиров. На внутренних рейсах поток клиентов составил 1,2 миллиона человек. По сравнению с тем же периодом в прошлом году, показатель вырос на 11,4 процента.

В общей сложности сотрудники петербургских воздушных ворот провели 18 тысяч взлетно-посадочных операций. Среди них около двух тысяч составляют бизнес-чартеры. Наибольшая нагрузка на "Пулково" пришлась 11 июня, когда болельщики покидали город после полуфинального соревнования между сборными Бельгии и Франции. За это число было принято 75 тысяч пассажиров и вылетело 884 рейса.

Фото: Piter.tv