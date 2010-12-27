Петербургский депутат предложил делать страшные картинки на упаковке фастфуда, как с табачными изделиями

Вредная еда станет с устрашающими упаковками, чтобы снизить ряд заболеваемости.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил ввести рекламу для фастфуда аналогичную с табачными изделиями. По мнению депутата, упаковка вредной еды должна содержать предупреждение об опасности продуктов с высоким содержанием трансжиров, сахара и соли. Необходимые обращения направлены в Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения России.

Уточняется, что предупреждение о вреде продуктов должно содержать более 50% от площади упаковки. Также предупредительной надписи на рекламных материалах должно быть не менее 10% рекламной площади.

Цивилев считает, что такой метод поможет снизить ряд заболеваемости. Известно, что в летний период 2018 года Роспотребнадзор планирует запустить пилотный проект с цветами светофора. На упаковке будет указан цвет в зависимости от уровня содержания вредных веществ - зеленый, желтый или красный.

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