Петербургский депутат хочет "законсервировать" заброшенные здания

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предлагает проверить заброшенные здания в Кировском районе, а также законсервировать их. Об этом сообщают городские СМИ.
Депутат поднял эту тему, так как в четверг, 16 августа, в одном из заброшенных домов на проспекте Ветеранов, гражданин Таджикистана изнасиловал молодую девушку.
Жители близлежащих домов неоднократно обращались в органы исполнительной власти с просьбой полностью законсервировать заброшенное здание, ведь оно представляет потенциальную опасность для людей.
Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Он уже направил соответствующее обращение в администрацию Кировского района. Также он пригрозил, что в противном случае проявит инициативу на законодательном уровне и это только усилит ответственность собственников "заброшек".
Ранее мы сообщали, что фонд имущества нашел владельцев заброшенным зданиям в Петербурге.
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