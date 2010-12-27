Петербургский депутат хочет "законсервировать" заброшенные здания

Этому послужил криминальный случай на проспекте Ветеранов, где в одном из заброшенных зданий изнасиловали молодую девушку.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предлагает проверить заброшенные здания в Кировском районе, а также законсервировать их. Об этом сообщают городские СМИ.

Депутат поднял эту тему, так как в четверг, 16 августа, в одном из заброшенных домов на проспекте Ветеранов, гражданин Таджикистана изнасиловал молодую девушку.

Жители близлежащих домов неоднократно обращались в органы исполнительной власти с просьбой полностью законсервировать заброшенное здание, ведь оно представляет потенциальную опасность для людей. Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Он уже направил соответствующее обращение в администрацию Кировского района. Также он пригрозил, что в противном случае проявит инициативу на законодательном уровне и это только усилит ответственность собственников "заброшек".

Ранее мы сообщали, что фонд имущества нашел владельцев заброшенным зданиям в Петербурге.

Фото: pixabay.com







