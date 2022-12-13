Петербургский депутат Рябоконь предложил изменить закон о КРТ

Парламентарий считает, что новые квартиры должны быть равнозначны или лучше прежних, а люди за них не обязаны доплачивать.

Депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь предложил изменить федеральное законодательство о КРТ. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе городского парламента.

Рябоконь обратился к спикеру Госдумы Володину с предложением включить в программу КРТ только аварийные дома, проводить общие собрания собственников по вопросу только в очной форме и установить кворум не менее 9/10 голосов владельцев недвижимости. Рябоконь предложил закрепить за одной жилплощадью один голос, вне зависимости от того, сколько людей владеют квартирой.

При переселении людям должны выдать новое жилье "в непосредственной близости" от прежнего места жительства, заявил Рябоконь. Парламентарий считает, что новые квартиры должны быть равнозначны или лучше прежних, а люди за них не обязаны доплачивать.

Фото: Piter.tv