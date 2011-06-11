Петербургский бюджет пополнился на 250 млн рублей

В строительстве и общепите Петербурга выявили больше всего нелегальных схем.

В бюджет Санкт-Петербурга дополнительно поступило 250 млн руб благодаря работе Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по труду.

Основная цель комиссии — защита трудовых прав и выявление случаев выплаты зарплаты "в конвертах". В каждом районе города действуют рабочие группы, которые рассматривают проблемные организации. Заседания проходят регулярно.

Нарушения чаще всего фиксируются в строительной сфере, общепите, ресторанном бизнесе, сфере бытовых услуг и индустрии красоты. Особое внимание уделяется компаниям, где зарплата ниже минимальной или где сотрудников регистрируют как самозанятых вместо трудоустройства.

Компании получают возможность добровольно устранить нарушения. В случае отказа материалы передаются в налоговые и надзорные органы. Только в первом квартале 2025 года было рассмотрено около 200 организаций, что позволило вернуть в городской бюджет 250 млн руб дополнительных налоговых выплат.

По словам первого заместителя председателя комитета по труду и занятости населения Татьяны Морозковой, официальное трудоустройство гарантирует работникам социальную защиту и достойное пенсионное обеспечение, а комиссия создаёт условия, при которых работодателям выгоднее работать по закону.

Фото: Piter.TV