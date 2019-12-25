Дорожные и коммунальные службы Петербурга перешли на круглосуточную работу

В преддверии Дня Победы все коммунальные и дорожные службы перешли на круглосуточную работу. В центральных районах временно ограничили часть строительных работ.

В Санкт-Петербурге на время праздничных мероприятий все городские службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Особое внимание власти уделяют благоустройству города, уборке памятных мест и вопросам безопасности. В центральных районах также временно ограничили часть строительных работ, чтобы создать комфортные условия для жителей и туристов. Контроль за соблюдением этих мер ежедневно ведут профильные инспекторы.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин отметил, что дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно. Центральные улицы дополнительно промыли с использованием специальных моющих средств. Уборка и вывоз мусора проводятся несколько раз в день с учетом большого потока пешеходов. По данным Смольного, ежедневно к уборке города привлекают около 600 единиц техники и свыше 800 работников ручного труда.

