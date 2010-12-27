Петербургский блогер рассказал о коррупции в петербургском физико-математическом лицее

Петербуржцы возмутились взяточничеством педагогов престижного лицея в Московском районе.

Блогер из Северной столицы рассказал о возможной коррупционной деятельности в одном из престижных физико-математических лицеев Санкт-Петербурга. Из этических соображений автор решил не раскрывать номер учебного заведения, однако рассказал о подозрительном поведении учителей школы. Блогер уточнил только то, что этот лицей располагается в Московском районе Петербурга. О преступной деятельности он узнал от сына одной из учительниц начальных классов, которая обучает в данной школе.



Согласно сведениям блогера с ресурса "Пикабу", в одном из элитных образовательных учреждений обучаются дети депутатов не только городского, но и российского масштаба, а также бизнесменов и других влиятельных деятелей Санкт-Петербурга. Чтобы их дети поступили в лицей, родители дарят учителям начальных классов дорогие подарки. Блогер привел в пример дорогие гаджеты: например, смартфоны Galaxy S9+, стоимость которого превышает 60 тысяч рублей. Стоит отметить, что по законодательству РФ, педагоги и прочие должностные лица не имеют права принимать подарки дороже трех тысяч рублей. По информации от источника, в заведении распространены случаи, когда предподаватели получают в качестве благодарности путевки на отдых, планшеты и породистых животных.



Блогер также сообщил, что в лицее проводят платные подготовительные курсы для первоклассников. Такие занятия не запрещены законом, поэтому заведение имеет право оказывать дополнительные услуги за денежное вознаграждение. Однако, среди пришедших на эти уроки малышей, учителя выбирают тех, чьи родители могут "пригодиться" и материально поддержать класс. Об этом сообщил тот же самый источник.

При наборе класса они, пристально изучают личные дела детей, где указано кем у кого работают родители и оценивают, на сколько хорошо иметь в классе папу-Главврача, папу из аппарата президента РФ, папу-консула, папу-крупного бизнесмена и т.п. В общем выбирают "выгодных" учеников себе в класс, чтобы потом пользоваться этими связями Piiipec, Блоггер

В комментариях к сообщению активные жители уже определили возможные варианты: они говорят о 366 и 239 школах.