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Блоггер из Петербурга получил условное наказание за "пост ненависти" в "Вконтакте"
Сегодня, 13:47
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lesjasap
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Блоггер из Петербурга получил условное наказание за "пост ненависти" в "Вконтакте"

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Призыв к вражде народов обошелся начинающему блоггеру в один год условно.

Петроградский районный суд признал вину молодого блоггера, который написал пост об украинских беженцах в социальной сети “Вконтакте”. Также он “прошелся” недобрыми словами по представителям народов Средней Азии. Юноша получил год условно. Испытательный срок также составляет один год.
 
Судья признал, что петербуржец совершил действия, направленные на возбуждение чувства ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц с использованием средств массовой информации. Сам осужденный свою вину не признал. 
 
Напомним, что данное дело ведется с 11 августа 2014 года, когда подозреваемый разместил пост, находясь в собственной квартире на Гатчинской улице. 
Теги: блоггер , вконтакте , возбуждение ненависти , пост
Категории: Новости СПб

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