Петербургский автовокзал обслужил рекордное количество людей за 2019 год

Цифра минувшего года выросла на треть по сравнению с 2018.

В предновогодние и праздничные дни петербургский автобусный вокзал на набережной Обводного канала обслужил более 70 тысяч пассажиров, сообщили 9 января в пресс-службе комитета по транспорту. Для организации такой результат - рекорд, поскольку в прошлом году цифры того же периода были на треть меньше.

Пик перевозок пришелся на 29 и 30 декабря, когда в сутки автовокзал посещало более 6 тысяч человек - в два раза больше обычных дней. За весь 2019 год вокзал пропустил через себя более миллиона человек, что на 163 тысячи больше, чем в 2018 году.

Автовокзал работает на сто междугородних и международных маршрутов, отправление осуществляется с девяти платформ.

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Фото: Piter.TV