Посетители ярмарки на Манежной съели 10 тонн колбасок

Дед Мороз на ярмарке выслушал от детей 8 тысяч стихотворений и получил заказы на исполнение 17 тысяч новогодних пожеланий.

В четверг, 9 января, в Петербурге подвели итоги новогодней ярмарки на Манежной площади. Об этом сообщают в пресс-службе Центра контроля качества.

Согласно данным ведомства, с 12 декабря ярмарку посетили около 2 млн человек. Самый большой поток посетителей пришелся на 8 дней новогодних каникул —1,3 миллиона человек.

За время работы ярмарки посетители съели 10 тонн колбасок, выпили 28 тысяч литров безалкогольного глинтвейна и 100 тысяч литров чая и кофе. А Дед Мороз выслушал от детей около 8 тысяч стихотворений и получил заказы на исполнение 17 тысяч новогодних желаний.

Ранее мы сообщали о том, что в новогодние праздники в Петербурге произошло почти 1500 ДТП.

Фото:ярмарка на манежной/вк