Петербургский авторитет Маленький из 90-х получил приговор за серию убийств

Суд вынес решение по делу Маленького который связан с бандой начала девяностых.

Невский районный суд Санкт-Петербурга признал Андрея Волова, известного как Андрей Маленький, виновным по статьям, связанным с убийствами, похищениями и деятельностью организованной группы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Суд установил, что в начале 90-х Маленький сформировал преступную группу с жесткой иерархией. В составе банды действовали несколько подразделений, руководители которых докладывали главарю о деятельности участников. Группировка совершала нападения на граждан и организации.

По материалам дела, с 1992 по 2004 годы участники банды занимались вымогательством, похищением людей и убийствами за денежное вознаграждение. В этот период преступники лишили жизни около 15 человек.

Суд назначил Маленькому наказание в виде 14 лет и 11 месяцев лишения свободы с направлением в исправительную колонию строгого режима. В настоящее время продолжается рассмотрение дел пятерых участников банды, ещё двое ранее получили обвинительные приговоры.

Фото: Piter.TV