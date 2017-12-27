Петербургский автопром увеличил производство почти на четверть

В Петербурге автопром заметно улучшил выпуск автомобилей в 2017 году.

Автопром Санкт-Петербурге увеличил выпуск машин на 23% в 2017 году. Согласно данным Петростата, заводы Hyundai, Nissan и Toyota произвели 346,8 тысячи легковых автомобилей.

В декабре прошлого года была выпущена 31,1 тысяча машин, это на 24% больше, чем за тот же период 2016 года. Однако эксперты считают, что в следующем году рост значительно замедлятся.

Стоит отметить, что Toyota улучшила свое производство почти в два раза. Кроме того, компания на 8% увеличила экспорт. В настоящее время 10% машин, сделанных в Петербурге отправляется за рубеж.

Компания Nissan увеличила производство примерно на треть. В свою очередь Hyundai смог выпустить на 13% больше, чем в прошлом году. Всего с конвейера сошло 233,5 тысяч автомобилей.