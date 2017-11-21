Петербургский автопром пользуется популярностью у росссиян

Автопроизводство в Петербурге остается одним из лидеров в создании легковых машин.

За январь 2018 года петербургский автопром прибавил в производстве. Количество выпускаемых машин увеличилось на 12 процентов. В Северной столице создали на 28 тысяч транспортных средств больше, чем за тот же период в прошлом году.

Однако, доля легковых автомобилей, производимых в городе на Неве стала уступать общероссийскому объему данной продукции. Год назад эта сумма составляла 32 процента, сейчас - около 25 процентов. Такую статистику приводит аналитическая компания “Auto-Dealer-СПб”. Наибольший объем выпуска машин город достиг в 2014 году. Тогда функционировал завод General Motors.

Отметим, что в целом по стране покупатели повысили спрос на автомобильную продукцию, изготавливаемую в Северной столице. Это касается всех моделей машин. Чаще всего приобретают иномарки “КИА Рио”, “Хендай Солярис” и “Хендай Грета”.

