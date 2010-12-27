Петербургский аграрный университет без ведома собственника сдавал в аренду помещения под кафетерий

В суде доказали недействительность договора аренды между Аграрным университетом и кафе.

В петербургском суде признали недействительной аренду кафе в Аграрном университете. Сообщается, что государственное образовательное учреждение нелегально разрешило организации питания находится на территории ВУЗа.

Согласно постановлению суда, договор между университетом и ООО “Ротонда” считается расторгнутым. Об этом сообщили представители пресс-службы Прокуратуры города. Теперь компании придется освободить 55 квадратных метров нежилых помещений по Садовой улице в Пушкине.

Здание принадлежит правительству РФ. Объект временно закреплен за Аграрным университетом. Чтобы передать дом в аренду, ВУЗ должен был обладать согласием собственника. Такого разрешения у руководства не было, поэтому сделку следует считать несанкционированной.