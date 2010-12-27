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Петербургский аграрный университет без ведома собственника сдавал в аренду помещения под кафетерий
Вчера, 16:46
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lesjasap
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Петербургский аграрный университет без ведома собственника сдавал в аренду помещения под кафетерий

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В суде доказали недействительность договора аренды между Аграрным университетом и кафе.

В петербургском суде признали недействительной аренду кафе в Аграрном университете. Сообщается, что государственное образовательное учреждение нелегально разрешило организации питания находится на территории ВУЗа. 
 
Согласно постановлению суда, договор между университетом и ООО “Ротонда” считается расторгнутым. Об этом сообщили представители пресс-службы Прокуратуры города. Теперь компании придется освободить 55 квадратных метров нежилых помещений по Садовой улице в Пушкине. 
 
Здание принадлежит правительству РФ. Объект временно закреплен за Аграрным университетом. Чтобы передать дом в аренду, ВУЗ должен был обладать согласием собственника. Такого разрешения у руководства не было, поэтому сделку следует считать несанкционированной.
Теги: аграрный университет , аренда , кафе , пушкин , садовая улица , сделка , суд
Категории: Новости СПб

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