Петербургский "Зенит" представил состав на первый зимний сбор

Команда отправилась в Объединенные Арабские Эмираты.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" отправился на сборы в Дубай. Напомним, туда также пригласили защитника "Кайрата" и сборной Казахстана Алипа.

Игроки прошли медицинский осмотр и прошли все процедуры. Вечером пройдет первая тренировка. Отмечается, что впервые за долгое время тренер Сергей Семак разрешил опубликовать список спортсменов, вызванных на зимний сбор.

Станислав Крицюк продолжит восстанавливаться в Петербурге после травмы. В Дубае сборы будут длиться почти две недели, пройдут три контрольных поединка.

Фото: Piter.tv; ФК "Зенит" / телеграм