Петербургский Водоканал закупит технику почти на 226 млн рублей для плавки снега
Вчера, 22:59
На обслуживание снегоплавильных пунктов в Петербурге направят сотни миллионов.

Городской Водоканал объявил тендер на предоставление спецтехники для работы стационарных снегоплавильных пунктов Петербурга в зимний период. Максимальная сумма контракта составляет 226,2 млн руб.  

Согласно условиям закупки, подрядчик должен обеспечить круглосуточное функционирование диспетчерской службы и оперативное обслуживание техники, задействованной на объектах. В течение зимнего сезона на снегоплавильных станциях планируется задействовать 11 фронтальных погрузчиков, 17 экскаваторов, семь экскаваторов-погрузчиков, четыре бульдозера, один автокран и два трала.

Работы рассчитаны на период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Подведение итогов конкурса запланировано на 19 ноября текущего года.

Фото: Piter.TV

Теги: водоканал, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

