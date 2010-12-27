Петербургский Штаб Навального сменит координатора после выборов

На должность проводится открытый конкурс.

В Штабе Алексея Навального в Петербурге ищут нового координатора. Открытую вакансию организация разместила на своем сайте.

Действующий координатор штаба Александр Шуршев рассказал изданию Gazeta.SPb, почему наметились кадровые перестановки.

"Завершилась избирательная компания. Будут новые направления в работе штаба. Новые люди будут этим заниматься", — поделился Шуршев.

Он отметил, что должность координатора сможет занять любой гражданин. Открытый конкурс проводится как раз для этого. Сам Шуршев никому конкретному свое место не предлагал, и останется ли он работать в штабе, пока неизвестно.

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Фото: Команда Навального, ВКонтакте