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Петербургский Штаб Навального сменит координатора после выборов
Сегодня, 18:53
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himif

Петербургский Штаб Навального сменит координатора после выборов

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На должность проводится открытый конкурс.

В Штабе Алексея Навального в Петербурге ищут нового координатора. Открытую вакансию организация разместила на своем сайте.

Действующий координатор штаба Александр Шуршев рассказал изданию Gazeta.SPb, почему наметились кадровые перестановки.

"Завершилась избирательная компания. Будут новые направления в работе штаба. Новые люди будут этим заниматься", — поделился Шуршев.

Он отметил, что должность координатора сможет занять любой гражданин. Открытый конкурс проводится как раз для этого. Сам Шуршев никому конкретному свое место не предлагал, и останется ли он работать в штабе, пока неизвестно.

Ранее суд отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля.

Фото: Команда Навального, ВКонтакте

Теги: координатор, штаб навального
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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