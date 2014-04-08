Петербургский СКА подписал трёхлетний контракт с нападающим Николаем Голдобиным

СКА активно укрепляет состав перед новым сезоном.

Хоккейный клуб СКА объявил о подписании трехлетнего контракта с известным нападающим Николаем Голдобиным. Соглашение будет действовать до конца сезона 2027/28 годов.

29-летний Голдобин является воспитанником московской школы "Белые медведи". В 16 лет хоккеист переехал в Северную Америку, где был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2014 года клубом "Сан-Хосе Шаркс". В составе "акул" и позднее "Ванкувер Кэнакс" нападающий провел 125 матчей в НХЛ, набрав 46 (19+27) очков.

С 2020 года Голдобин выступает в КХЛ за ЦСКА, "Металлург" и "Спартак". В составе магнитогорского клуба он достиг финала Кубка Гагарина в 2022 году. Дважды — по итогам сезонов 2021/22 и 2023/24 — включался в символическую сборную лиги и получал приз "Золотой шлем".

За карьеру в КХЛ нападающий провел 339 матчей, набрав 277 (120+157) очков. В активе хоккеиста также серебряная медаль молодежного чемпионата мира 2015 года в составе сборной России. Этот трансфер стал одним из самых громких в межсезонье для СКА, который активно укрепляет состав перед новым сезоном.

Фото: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА