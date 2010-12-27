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Из Петербурга в Якутию улетело 300 золотых рыбок, сомов и цихлид
Сегодня, 17:02
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Asyaromanenkova
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Из Петербурга в Якутию улетело 300 золотых рыбок, сомов и цихлид

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Специалисты Россельхознадзора отпустили из Петербурга в Якутию партию из 300 рыбок разных видов.

Управление Россельхознадзора проверяло необычный груз в терминале аэропорта «Пулково». Специалистам пришлось оценивать состояние здоровья рыбок. На ветеринарный контроль принесли 300 рыбок. Среди них были сомы, барбусы, цихлиды, лабиринтовые и золотые.

Инспекторы управления убедились. Что рыбки находятся в удовлетворительном состоянии. После одобрения со стороны Россельхознадзора, плавучий груз покинул Северную столицу. Животные улетели в Республику Саха.

По долгу службы сотрудники Россельхознадзора часто осматривают милых животных, не всегда они отпускают их за границу или пропускают в страну. Ранее Piter.tv сообщал. что милого самоеда Вилли отпустили в автопутешествие по Финляндии.

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Теги: новости питера , новости спб , пулково , россельхознадзор , управление россельхознадзора
Категории: Новости СПб

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