Петербургский "Метрострой" и ФНС подписали мировое соглашение. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
По словам представителя ОАО "Метрострой" Екатерины Гигиняк, этот шаг позволит в ближайшее время разблокировать счета компании и вести деятельность по реализации государственных контрактов в плановом режиме.
Ранее появилась информация о том, что налоговая служба и метростроительная компания пошли на перемирие. Об этом они сообщили в Арбитражном суде и попросили ведомство посодействовать.
Стороны оформили мировое соглашение, получили выписки из Росреестра, а также оформления договоры залога недвижимого имущества.
Примирение было одним из условий сохранения за "Метростроем" госконтрактов на строительство новых станций метро.
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