По словам представителя ОАО "Метрострой" Екатерины Гигиняк, этот шаг позволит в ближайшее время разблокировать счета компании и вести деятельность по реализации государственных контрактов в плановом режиме. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Петербургский "Метрострой" и ФНС подписали мировое соглашение. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам представителя ОАО "Метрострой" Екатерины Гигиняк, этот шаг позволит в ближайшее время разблокировать счета компании и вести деятельность по реализации государственных контрактов в плановом режиме.

Ранее появилась информация о том, что налоговая служба и метростроительная компания пошли на перемирие. Об этом они сообщили в Арбитражном суде и попросили ведомство посодействовать.

Стороны оформили мировое соглашение, получили выписки из Росреестра, а также оформления договоры залога недвижимого имущества.

Примирение было одним из условий сохранения за "Метростроем" госконтрактов на строительство новых станций метро.