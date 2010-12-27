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Петербургский "Метрострой" и ФНС подписали мировое соглашение
Сегодня, 18:49
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TretyakovaS

Петербургский "Метрострой" и ФНС подписали мировое соглашение

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По словам представителя ОАО "Метрострой" Екатерины Гигиняк, этот шаг позволит в ближайшее время разблокировать счета компании и вести деятельность по реализации государственных контрактов в плановом режиме. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Петербургский "Метрострой" и ФНС подписали мировое соглашение. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". 

По словам представителя ОАО "Метрострой" Екатерины Гигиняк, этот шаг позволит в ближайшее время разблокировать счета компании и вести деятельность по реализации государственных контрактов в плановом режиме.

Ранее появилась информация о том, что налоговая служба и метростроительная компания пошли на перемирие. Об этом они сообщили в Арбитражном суде и попросили ведомство посодействовать.

Стороны оформили мировое соглашение, получили выписки из Росреестра, а также оформления договоры залога недвижимого имущества. 

Примирение было одним из условий сохранения за "Метростроем" госконтрактов на строительство новых станций метро. 

Теги: метрострой, новости петербурга, фнс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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