Петербургский "Кристалл" дважды выиграл в туре мужской Суперлиги по футзалу

Тренер петербургского коллектива Климентий Сидоров оценил вторую игру положительно, заявив, что его команда превзошла оппонента в первом тайме.

В Петербурге подошёл к концу семнадцатый игровой этап мужской Суперлиги по футзалу. Хозяева площадки, клуб "Кристалл", провели двойную встречу с командой-аутсайдером чемпионата "Сибиряк" и оба матча завершили победой. В первом противостоянии игроки "Кристалла" дважды уступали преимущество в два гола, однако сумели одержать волевую победу на последних минутах со счётом 6:5.

Спустя сутки команды вновь вышли на паркет, и "оранжевые" вновь быстро открыли счёт, но соперники упорно отыгрывались. Основной отрезок поединка закончился равным счётом — 2:2. Победителя определили в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались футболисты "Кристалла", взяв верх со счётом 6:5. Во второй встрече дебютантом в составе хозяев выступил 24-летний бразилец Бруну Алмейда.

Тренер петербургского коллектива Климентий Сидоров оценил вторую игру положительно, заявив, что его команда превзошла оппонента в первом тайме, создав массу голевых возможностей, но реализовать их не смогла. Подводя итог, наставник счёл справедливой ничью, посетовав, что игрокам не хватило сил провести всю встречу на высоком уровне.

Команда "Кристалл" удерживает восьмую строку в турнирной таблице, отстающая от идущего седьмым "Тюмени" на пять баллов. Следующая серия матчей состоится в предстоящие воскресенье и понедельник в городе Сыктывкаре, где петербургский коллектив встретится с клубом "Новая генерация", находящимся на десятой позиции.

Ранее мы сообщили о том, что команда "Кристалл" из Петербурга одержала победу на чемпионате России по футзалу для женщин в Брянске.

Фото: Пресс-служба МФК "Кристалл"