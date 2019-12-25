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Петербургский Госстройнадзор получил дополнительные полномочия
Сегодня, 15:42
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Петербургский Госстройнадзор получил дополнительные полномочия

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Постановление подписал губернатор города.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы получила дополнительные полномочия. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного. 

Теперь городской Госстройнадзор сможет принимать уведомления о планируемом сносе и завершении сноса объектов капитального строительства, а также связанных с такими уведомлениями полномочиями. 

Прием уведомлений будет осуществляться в многофункциональных центрах города и в центрах оказания услуг для бизнеса. 

Ранее петербуржцам показали эскизы внутренних помещений в новом спорткомплексе на месте СКК. 

Фото: Piter.TV 

Теги: госстройнадзор, полномочия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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