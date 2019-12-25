Петербургский Госстройнадзор получил дополнительные полномочия

Постановление подписал губернатор города.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы получила дополнительные полномочия. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Теперь городской Госстройнадзор сможет принимать уведомления о планируемом сносе и завершении сноса объектов капитального строительства, а также связанных с такими уведомлениями полномочиями.

Прием уведомлений будет осуществляться в многофункциональных центрах города и в центрах оказания услуг для бизнеса.

Ранее петербуржцам показали эскизы внутренних помещений в новом спорткомплексе на месте СКК.

Фото: Piter.TV