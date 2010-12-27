Два дня в петербургском Главпочтамте не будут принимать посылки

Клиенты могут прийти в отделение на Невском проспекте, 87А. В эти два дня там круглосуточный режим работы.

В Главпочтамте на Почтамтской улице идет модернизация программного обеспечения, именно поэтому до 29 августа в отделении не будут принимать посылки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отделение будет предоставлять услуги только по выдаче почтовых отправлений без оплаты. Пресс-служба "Почты России"

Всех клиентов ждут в другом отделении, которое находится на Невском проспекте, 87А. Кстати, поэтому отделение будет работать в эти дни круглосуточно. Помимо этого, посылки можно относить и на Казанскую улицу, 4А, где режим работы продлили до 22:00.

Главпочтамт начнет работать в прежнем режиме уже в среду, 29 августа с 9:00.

В июле "Почта России" выпустила почтовые марки к ЧМ-2018.

Фото: Почта России/ ВК