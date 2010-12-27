"Почта России" выпустила почтовые марки к ЧМ-2018

Торжественная церемония с представлением марок прошла в Петербурге.

"Почта России" выпустила серию памтных марок, посвященным проведению Чемпионата мира по футболу. Торжественная презентация состоялась днем 19 июля в Зале коллегий Комитета по физической культуре и спорта. Финальный выпуск продукции открыл вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Санкт-Петербург успешно справился со всеми поставленными задачами, как со стороны FIFA, так и со стороны руководства нашей страны



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Спикер отметил, что программа филателии стала неотъемлемой частью истории спортивного события в городе.

Фото: Почта России