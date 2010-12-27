"ДЛТ" заплатил 210 тысяч рублей за СМС-рекламу и мелкий шрифт

Санкт-Петербургское УФАС России получило подтверждение оплаты.

Санкт-Петербургское УФАС России получило подтверждение оплаты двух штрафов, назначенных ОАО "ТД ЦУМ" (управляет универмагом ДЛТ). ДЛТ получил первый штраф в 100 тысяч рублей за рассылку СМС-рекламы без согласия абонента. Об этом сообщили на сайте управления.

Второй штраф в 110 тысяч рублей универмаг получил за мелкий шрифт. Так гражданин увидел рекламу "Sale 60% на вторую вещь до 17 февраля" и купил два зонта, скидку не получил. Как отметили в УФАС, самую важную информацию было просто невозможно прочитать. То есть до потребителя не дошли условия акции в полной мере, а это нарушение закона о рекламе.

Ранее женщина припарковала "BMW" посреди Большой Конюшенной улицы и ушла за покупками в ТЦ "ДЛТ".

Фото: ВК/ ДЛТ