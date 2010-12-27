В трех петербургских клиниках скорые едут до больных больше часа

По закону скорая должна приезжать в течение 20 минут после вызова.

Прокуратура Калининского района проверила медучреждения на соблюдение требований закона в сфере здравоохранения. Результаты проверки сотрудникам ведомства не понравились, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По закону, бригада скорой помощи должна прибывать по вызову за 20 минут. Проверка же показала, что пациенты СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №54" ожидали приезда скорой более часа, причем неоднократно. Такие же нарушения нашли в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №96" и СПб ГБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи".

Главные врачи должны устранить нарушения и наказать виновные лица. За исполнением будет следить прокуратура.

Фото: Piter.TV