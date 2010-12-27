Водителям следует быть внимательнее из-за тумана на дорогах

Утром туман будет на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С утра в Санкт-Петербурге из-за наступающего в дневное время тепла ожидается туман. К счастью, хотя бы не будет дождей. Об этом сообщают Специалисты городского Гидрометцентра.

Но все же во вторник при утренней поездке на работу водителям следует быть внимательнее. Днем температура воздуха поднимется до +23 градусов, немного повысится атмосферное давление, ветер всего около 2 м/с.

Во время тумана водителям не стоит:

приближаться слишком близко к другим автомобилям;

использовать задние фонари переднего автомобиля в качестве ориентира, так как это ласт ложное представление о расстоянии и скорости;

пытаться проскочить полосу тумана в низине на дороге. На таких участках могут быть незаметны предметы и люди;

пытаться на большой скорости обогнать впереди идущий транспорт — это рискованно и опасно.

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