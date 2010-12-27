Водителям следует быть внимательнее из-за тумана на дорогах

С утра в Санкт-Петербурге из-за наступающего в дневное время тепла ожидается туман. К счастью, хотя бы не будет дождей. Об этом сообщают Специалисты городского Гидрометцентра.
Но все же во вторник при утренней поездке на работу водителям следует быть внимательнее. Днем температура воздуха поднимется до +23 градусов, немного повысится атмосферное давление, ветер всего около 2 м/с.
Во время тумана водителям не стоит:
- приближаться слишком близко к другим автомобилям;
- использовать задние фонари переднего автомобиля в качестве ориентира, так как это ласт ложное представление о расстоянии и скорости;
- пытаться проскочить полосу тумана в низине на дороге. На таких участках могут быть незаметны предметы и люди;
- пытаться на большой скорости обогнать впереди идущий транспорт — это рискованно и опасно.
Фото: pixabay.com