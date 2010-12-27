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Водителям следует быть внимательнее из-за тумана на дорогах
Сегодня, 9:36
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nastya960
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Водителям следует быть внимательнее из-за тумана на дорогах

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Утром туман будет на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С утра в Санкт-Петербурге из-за наступающего в дневное время тепла ожидается туман. К счастью, хотя бы не будет дождей. Об этом сообщают Специалисты городского Гидрометцентра.

Но все же во вторник при утренней поездке на работу водителям следует быть внимательнее. Днем температура воздуха поднимется до +23 градусов, немного повысится атмосферное давление, ветер всего около 2 м/с.

Во время тумана водителям не стоит: 

  • приближаться слишком близко к другим автомобилям;
  • использовать задние фонари переднего автомобиля в качестве ориентира, так как это ласт ложное представление о расстоянии и скорости;
  • пытаться проскочить полосу тумана в низине на дороге. На таких участках могут быть незаметны предметы и люди;
  • пытаться на большой скорости обогнать впереди идущий транспорт — это рискованно и опасно.

Фото: pixabay.com

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Теги: автомобиль , езда , туман
Категории: Лента новостей Новости СПб

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