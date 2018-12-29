Петербургских водителей попросили аккуратнее парковаться в зонах расчистки снега

В районах усилят систему оповещения жильцов о предстоящей уборке снега.

Вице-губернатор Николай Бондаренко рассказал журналистам о ходе работ по расчистке снежных завалов в Санкт-Петербурге. По поручению врио губернатора города Александра Беглова снег в городе убирают 24 часа в сутки.

Бондаренко сообщил, что на сегодняшний день в Петербурге увеличено количество автотранспорта, работающего на дорогах и внутри дворовых территорий. Город расчищает 1150 автомобилей вместо 900.

Хочу сказать, что только за эту ночь, если брать прошедшую ночь, из улиц города вывезено почти 50 тысяч кубов снега. Если брать в общем, на сегодня, то общее количество снега, вывезенного после начала снегопадов в Петербурге - почти 600 тысяч кубов снега. Николай Бондаренко, вице-губернатор Петербурга

Спикер отметил, что многие автомобилисты игнорируют таблички и предупреждающие объявления о том, что на данном месте осуществляется или будет осуществляться уборка снега. Из-за этого коммунальным службам приходится перемещать автомобили с помощью эвакуатора, а потом ставить их обратно. В связи со сложившимися трудностями будет усилено оповещение населения на уровне районов:

Еще один момент, который мы будем сейчас использовать – мы сейчас будем работать с районными администрациями, оповещая предварительно жителей о том, что мы выходим на ту или иную улицу для уборки.- вывешивать объявления в подъездах или прикреплять их к "дворникам" машин, чтобы водители видели их. Николай Бондаренко, вице-губернатор Петербурга.

Видео: Piter.tv