Петербургских школьников приглашают к участию в киноакции

В кинотеатрах покажут фильмы "Союз спасения" и "Ленинградская симфония".

Во вторник, 17 мая, в пресс-службе Смольного рассказали, что в следующий вторник, 24 мая, в 42 кинотеатрах Петербурга пройдет акция "Великая история Санкт-Петербурга в большом кино". Зрители смогут еще раз посмотреть фильмы "Союз спасения" и "Ленинградская симфония" (этот фильм покажут только в "Доме кино" и "Англетере").

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что таким образом город хочет поддержать местные кинотеатры и возродить традицию, когда в кино ходили целыми классами. Пригласительные билеты получат школьники средних классов. Ожидается, что посетить сеансы смогут более 110 тысяч зрителей.

В Смольном уточнили, что в кинотеатрах работают более 1500 специалистов, а всего насчитывается более 350 залов.

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