Шесть петербургских коммунистов не стали наказывать за шествие к "Авроре"

Адвокаты нашли в процедурах задержания и составления административных протоколов множество нарушений.

Петроградский районный суд Петербурга прекратил дело петербургских коммунистов, привлеченных к административной ответственности после шествия 7 ноября прошлого года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Фигурантами дела стали Игорь Кузьмин, Андрей Гапишко, Евгений Лапаев, Сергей Ефимов, Олег Карабут и Григорий Меньшиков.

Тем ноябрьским днем порядка 200 человек участвовали в несогласованном шествии "Цветы Авроре", проходившем по Кронверкскому проспекту. Участники скандировали лозунги, относящиеся к Ленину, партии, комсомолу и революции, размахивали красными флагами с надписью КПРФ. Участники нелегального шествия не признали вину.

Защитники просили прекращения производства из-за отсутствия состава нарушения в действиях лиц. Задержание, отправление участников в отдел полиции и составление протоколов, как пояснили адвокаты, проводились с нарушениями. Вина участников шествия не была доказана, как и их участие, а единичные флаги КПРФ не связывали всех шествующих. Лозунг "Ленин. Партия. Комсомол" и вовсе является историческим, поэтому не отражает современную позицию коммунистов.

Ранее мы рассказывали, что полиция поймала петербуржца, попросившего знакомого закопать бочку с телом матери.

Фото: КПРФ Ленинград / "ВКонтакте"